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قال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إن المدرب أولي جونار سولسكاير يطور الفريق وسيحصل على الدعم في سوق الانتقالات في الصيف.

وأصبح سولسكاير في مأزق بعد الهزيمة أمام آرسنال وإسطنبول باشاك شهير الشهر الماضي.

لكن الفوز في 4 من 5 مباريات في الدوري ساعدته على التأخر بـ 5 نقاط فقط عن توتنهام هوتسبير متصدر البريميرليج.

كما يملك مباراة مؤجلة ويحتاج إلى نقطة واحدة لبلوغ أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

وقال وودوارد: "ندرك أنه أمامنا الكثير من العمل للوصول إلى الثبات المطلوب في الأداء لتحقيق الألقاب.

وأكد: "لكننا نرى بعض الأمور الإيجابية على أرض الملعب وفي التدريبات تعزز ثقتنا في التطور مع أولي وطاقمه التدريبي ولاعبيه".

وحافظ وودوارد على تعهد يونايتد بالاستثمار في سوق الانتقالات في الصيف رغم الوضع المالي للنادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف: "سنواصل مساندة أولي بنهج مخطط وطويل المدى للتركيز على التعاقدات في الصيف".