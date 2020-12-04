مسؤول أوروبي يهاجم تركيا: لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار "أفعالها الأحادية وخطابها المعادي"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.



وقال ميشيل في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي"، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل متكرر إلى مياه يونانية، في شرق البحر المتوسط، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.



وأضاف: "قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر، وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي... يجب أن توقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية ".



وتابع "سنجري نقاشا خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر، ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا".



وسحبت تركيا مجددا سفينة تنقيب من مياه متنازع عليها قبيل القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تناقش احتمال فرض عقوبات على أنقرة.



وفي أكتوبر، اقترح الاتحاد الأوروبي محادثات على أنقرة، مهددا بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد. واتُخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في ديسمبر.



وخلال قمة أوروبية في أكتوبر، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أروسولا فون دير لايين، من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا".



وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فورا"، وفق فون دير لايين.