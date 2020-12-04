البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين، اليوم، على الاستخدام الطارئ للقاح، الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتصبح المملكة ثاني دولة في العالم تجيز الاستخدام لهذا اللقاح، وذلك من خلال إتاحته أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية، أن ذلك جاء بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة البحرانية، على ضوء المعلومات التي وفرتها شركة (فايزر) العالمية حول النتائج التي رصدتها للقاح، من حيث السلامة والفاعلية.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، إنه قد تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة، والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين، كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وممثليها للإجابة على كافة الاستفسارات التي قدمتها الهيئة.

وأوضحت أنه سيتم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع، حيث سيتم حصر من تنطبق عليهم الشروط لأخذ اللقاح لإعطائهم مواعيد في المركز المخصص للتطعيم.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر، تكون المملكة البحرانية قد أقرت ثاني استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة (سينوفارم)، للحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

من جهتها، قالت ليندسي ديتشي رئيس مجموعة فايزر الخليج إن "ترخيص الاستخدام الطارئ، اليوم، في مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى في المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، هذا الترخيص هدف نعمل على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سينتصر، مشيدا بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين؛ لقدرتها على إجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للمساعدة في حماية المواطنيين والمقيمين في مملكة البحرين".