رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا من أجل مواجهة سلوكها

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للجوء إلى فرض عقوبات على تركيا، من أجل مواجهة سلوكها، ولك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الجمعة.