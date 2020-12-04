 رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا من أجل مواجهة سلوكها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا من أجل مواجهة سلوكها

شارل ميشال رئيس الاتحاد الأوروبي
شارل ميشال رئيس الاتحاد الأوروبي
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:08 ص

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للجوء إلى فرض عقوبات على تركيا، من أجل مواجهة سلوكها، ولك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الجمعة.


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