معروف يوسف ينتقل للبنك الأهلي لمدة موسمين

انضم معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك السابق، إلى صفوف البنك الأهلى، الصاعد حديثًا إلى الدورى المصرى الممتاز، لمدة موسمين.

وذلك فى إطار رغبة النادي في تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يتولى قيادة البنك الأهلى محمد يوسف، وذلك مع وضع بند فى عقده يقتضى بإمكانية استعادة الزمالك لجهوده فى أى فترة انتقالات مقابل سداد 300 ألف دولار.

وشارك معروف يوسف مع المقاولون العرب الموسم الماضى فى 28 مباراة، بواقع 26 فى الدورى الممتاز ومباراتان بكأس مصر، وسجل خلالها هدفًا وصنع هدفين، فيما شارك مع الزمالك على مدار مشواره بالقلعة البيضاء، فى 135 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 14، وإجمالاً شارك اللاعب النيجيرى فى 181 مباراة بالدورى المصرى سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 15 هدفًا.