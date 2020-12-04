دبلوماسية ألمانية بارزة رئيسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم اليوم الجمعة تعيين هيلجا شميد، الدبلوماسية الألمانية البارزة في الاتحاد الأوروبي، أمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وشميد معروفة في الاتحاد الأوروبي بأنها أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى لعام 2015.



وتتولى شميد مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، في وقت تواجه فيه منصة حل النزاعات أزمات في بيلاروس وأوكرانيا والنزاع الإقليمي في ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.



وكان منصب الأمين العام للمنظمة وغيره من المناصب العليا شاغرا منذ تموز/يوليو الماضي، بعد أن عارضت أذربيجان وطاجيكستان وتركيا تمديد شروط هيئات الرقابة على تطبيق حرية الإعلام والديمقراطية التابعة للمنظمة.



وذكر دبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ 57 الأعضاء في المنظمة عينوا اليوم شميد وثلاثة قياديين آخرين بالإجماع، في اجتماع عبر الإنترنت.