7 جنيهات ارتفاعًا في الذهب محليًا وعيار 21 يسجل 800 جنيه

قفزت أسعار الذهب 7 جنيهات في أسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 800 جنيها، مقارنة بـ793 جنيها أمس، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 40 تقريبًا.

وبحسب نجيب، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 700 جنيها مقارنة بـ693 جنيهًا، كما زاد عيار 24 نحو 900 جنيها مقابل نحو 893 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 56 جنيها ليصل إلى نحو 6350 جنيها مقارنة بـ6294 جنيها.

ومنذ بداية العام الحالي، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخرا.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالميا، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي. فيما استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة لتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع.

وبحسب رويترز، لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1844.10 دولار.

وأدت المخاوف المحتملة من كورونا إلى اتجاه المستثمرين لشراء الملاذات الآمنة، وهو ما دفع أسعار الذهب للارتفاع المستمر، حيث يُعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين 0.8% إلى 1037.67 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.7% إلى 2340.32 دولار، وانخفضت الفضة 0.1% إلى 24.03 دولار للأوقية.