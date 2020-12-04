الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعلنان توقف مباحثات بريكست مؤقتا

قال كبيرا مفاوضي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن مباحثات بريكست في لندن "متوقفة مؤقتا"، بينما يحاولان اطلاع رؤسائهما على حالة المفاوضات.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست في بيان مشترك منشور على تويتر إنه "بعد أسبوع من المباحثات المكثفة في لندن، اتفق كبيرا المفاوضين اليوم على أنه لم تتم تلبية شروط التوصل لاتفاق، بسبب اختلافات كبيرة بشأن تكافؤ الفرص، والحوكمة ومصائد الأسماك".

وينفد الوقت أمام مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق يغطي شروط التجارة وأيضا التعاون في مجال الشرطة والعدالة وترتيبات الأمن الاجتماعي من بين أمور أخرى.