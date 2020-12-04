أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، ستنطلق الأحد المقبل، في مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.



من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء ماهر، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، حيث ستكون الحملة على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين.



وتبدأ المرحلة الأولى من الأحد 6/12 حتى الخميس 10/12 في مراكز سمالوط وبني مزار ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، وتبدأ المرحلة الثانية من السبت 13/12 حتى الأربعاء 17/12 في المنيا ومطاي والعدوة وملوي.