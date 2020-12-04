أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، ستنطلق الأحد المقبل، في مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء ماهر، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، حيث ستكون الحملة على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين.
وتبدأ المرحلة الأولى من الأحد 6/12 حتى الخميس 10/12 في مراكز سمالوط وبني مزار ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، وتبدأ المرحلة الثانية من السبت 13/12 حتى الأربعاء 17/12 في المنيا ومطاي والعدوة وملوي.