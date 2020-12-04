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وزير الصحة في أوروجواي يحذر من إصابات قياسية قادمة بكورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
مونتيفيديو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 6:09 م | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 6:09 م
قال وزير الصحة في أوروجواي دانييل ساليناس للصحفيين في العاصمة مونتيفيديو اليوم الجمعة إن من المرجح أن تستمر البلاد في تسجيل أرقام قياسية يومية للإصابات بمرض كوفيد-19، حيث أن القفزة الأخيرة في الإصابات تستغرق وقتا كي تتم السيطرة عليها.

وقال ساليناس الذي شبه الوضع بمحاولة إبطاء قطار شحن بضائع، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، إن "حالات الإصابة تتجه للزيادة خلال هذه الأيام، وما يتم اقتراحه هو إجراءات تخفيف لاحتواء عدد الحالات".

كانت أوروجواي قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن قيود للحد من تفشي المرض في خضم تزايد حالات الإصابة.

وتركز الحكومة على جهود مكافحة المرض بالعاصمة مونتيفيديو التي تضم 63 بالمئة من الحالات النشطة.

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