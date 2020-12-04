رئيس وزراء المجر يشير إلى عدم تخفيف قيود كورونا في الوقت الحالي

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، في مقابلة مع الإذاعة المجرية، اليوم الجمعة، إن مستشاريه بشأن مواجهة تفشي وباء كورونا، وهم علماء وأطباء، يعارضون بصرامة أي تخفيف واسع للقيود المفروضة للحد من الجائحة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوربان القول إن فريق العمل المعني بمواجهة تفشي فيروس كورونا في المجر سيقرر في اجتماعه يوم الاثنين المقبل، ما إذا كان سيتم تمديد قيود مكافحة الوباء اعتبارا من الحادي عشر من الشهر الجاري، بما يشمل عطلة عيد الميلاد (الكريسماس).



وسجلت المجر أمس الخميس عددا قياسيا من الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 182 وفاة، وهي أعلى نسبة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد. ومن المتوقع أن تزداد الإصابات بالعدوى لتصل إلى الذروة في وقت لاحق الشهر الجاري، بحسب ما ذكره أحد أعضاء مجلس الوزراء في وقت سابق.