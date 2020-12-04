 الصين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 10:40 ص

‏أعربت الصين، عن رفضها ما وصفته بالقمع الأمريكي لشركاتها، وذلك حسبما أوردته فضائية «bbc» العربية، في خبر عاجل لها، صباح الجمعة.

وطالبت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي.


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