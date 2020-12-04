خبراء يوضحون كيفية انتقال الجراثيم إلى هاتفك والحل الأمثل للتخلص منها

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا بجميع أنحاء العالم، باتت هناك حاجة ملحة لضرورة تعقيم وتنظيف كل ما نستخدمه من أدوات، ولكن ربما يغفل الكثيرين منا عن تنظيف الموبايل، والسؤال هنا كيف يمكن تنظيف الهاتف من الجراثيم بطريقة صحيحة؟



هل تحتوي الهواتف المحمولة على فيروسات وبكتيريا؟

لا شك أن هاتفك يمكن أن يأوي الفيروسات والبكتيريا والجراثيم؛ حيث كشفت جيمس ميلنيز؛ خبيرة الجراثيم والمدير الإداري لعلامة التعقيم السطحي، أن "الهواتف المحمولة يمكنها أن تحمل الجراثيم، لأنها تعد أكثر العناصر التي نتعامل معها"، وفقا لموقع "نت دكتور"الطبي.



وتضيف ميلنز أن العديد من التجارب توصلت إلى أن معظم الهواتف المحمولة لا يتم تنظيفها باستمرار، وتميل هواتف النساء إلى أن يكون أداءها أسوأ فيما يخص النظافة.



تقول ميلنز: "من المثير للاهتمام أن الهواتف المحمولة الخاصة بالنساء غالبًا ما تكون أكثر تلوثًا من تلك الخاصة بالرجال، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن النساء غالبًا ما يضعن الماكياج، الذي يتم نقله بعد ذلك إلى الهاتف من خلال اليدين أو الوجه، والذي يسبب العديد من الأمراض.



ما هي المدة التي يمكن أن يعيشها فيروس كورونا على هاتفك؟



إذا احتفظت بهاتفك في جيبك الخلفي، فستعيش مسببات الأمراض لفترة أطول مما لو كنت ستضعه على حافة النافذة، وذلك لأن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يساهم في قتل مجموعة واسعة من مسببات الأمراض.



وجدت الدراسات أن الفيروس المسؤول عن فيروس كورونا قد يعيش على الزجاج، مثل شاشات الهاتف المحمول، لمدة يومين إلى ثلاثة أيام تقريبًا، كما أظهرت أن هذه الفيروسات تعيش على الأسطح غير الحية مثل المعدن أو الزجاج أو البلاستيك - كما هو موجود في الهواتف - لمدة تصل إلى تسعة أيام.



ويلاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن لمس سطح أو جسم بالفيروس ثم لمس وجه الشخص لا يُعتقد أنه الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس، ولذا يمكنك تقليل هذه المخاطر عن طريق تنظيف هاتفك بشكل دوري.



كيف تنظف هاتفك؟

تقول لينا سيليتش؛ الطبيبة بجامعة كاليفورنيا أن الماء والصابون هما الحل الأمثل للقضاء على أي فيروسات بالأسطح من خلال فركها بأقمشة الألياف الدقيقة، أو بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام مناديل كحولية بنسبة 70 في المائة.

وذلك من خلال عدة خطوات:

أوقف تشغيل هاتفك تمامًا.

قم بإزالة الغطاء الخارجي، وتنظيفه بشكل دقيق.

بلل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بالماء والصابون.

افرك أسطح الهاتف برفق بقطعة قماش مبللة ، مع الحرص على تجنب الفتحات مثل منافذ الشحن.

جفف الهاتف بقطعة قماش نظيفة وجافة من الألياف.