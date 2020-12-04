رئيس وزراء الهند: البدء في التطعيم بلقاح كورونا بمجرد توفره

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قال رئيس وزراء الهند، نارندرا مودي، اليوم الجمعة إن العلماء الهنود الذين يعملون من أجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، يثقون من نجاحهم في ذلك.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أضاف مودي أن الخبراء يتوقعون توافر لقاح كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد مودي البدء في التطعيم باللقاح بمجرد أن يعطي العلماء القائمين على تطويره الضوء الأخضر.

وقال رئيس الوزراء إن بلاده أعدت برامج الكمبيوتر اللازمة لإدارة عملية التطعيم ضد مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى محادثات مع حكومات الولايات الهندية بشأن تكاليف إنتاج اللقاح.