الكرداني: هدفنا التأهل للمونديال والفوز بكأس الأمم

يستهدف محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة السلة دون 18 عاما، تأهل فريقه لكأس العالم والتتويج بلقب البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري.

وقال الكرداني في تصريحات إعلامية: "هدفنا الوصول للمباراة النهائية من أجل التأهل للمونديال كخطوة أولى، والخطوة الثانية بذل قصارى جهدنا للحصول على اللقب".

وأضاف:"الفوز على غينيا كان مهم جدا، كونه أول مباراة للفريق بالبطولة ومنح اللاعبين الثقة المطلوبة".

وتابع: "لدينا مباراتين هامتين أمام السنغال ومالي، وبصفة خاصة منتخب السنغال الذي يمتلك 6 لاعبين محترفين في أوروبا على أعلى مستوى".

وأتم: "في ظل ظروف تفشي فيروس "كورونا"، وعدم السفر تعتبر مباراة غينيا هي الأولى للمنتخب رسميا، ونأمل أن يكون هناك تقدم في المستوى من مباراة لآخرى".

وفازمنتخب الناشئين على منتخب غينيا 68/60 في مستهل مشواره بالبطولة، التي يشارك معهما فيها أيضا منتخبي السنغال ومالي، وعلى مستوى منافسات الناشئات التي تتنافس فيها مصر ومالي والسنغال، خسرت مصر من مالي 64/36.

وتقام غد السبت 3 مباريات، تبدأ بمواجهة مصر والسنغال "ناشئات" في الثالثة عصرا، ثم مباراتين للناشئين الأولى في الخامسة والنصف بين غينيا ومالي، والثانية في الثامنة بين مصر والسنغال.

و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.