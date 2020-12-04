افتتاح معرض بصمات الأطفال الثالث بقصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية

استضاف قصر ثقافة الأنفوشي بمنطقة بحري بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، معرض بصمات الأطفال الثالث الذي افتتحه الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، والفنانة هناء جلال، منسقة المعرض، وسط التزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتعقيم.

وقالت مديرة قصر الأنفوشي، الفنانة أماني على عوض، إن المعرض شهد حضور كل من الفنان عادل بنيامين، والفنانة الدكتورة ريهام الفحام، والفنانة أميرة ورشان، والكاتب الأديب محمد عبد الوارث، مشيرة إلى سيطرة حالة من الفرح والإعجاب بين الأطفال وأولياء الأمور المشاركين في المعرض، كما التقطوا الصور التذكارية مع لوحاتهم، ونالت اللوحات الفنية للأطفال إعجاب الفنانين التشكيلين.

وكرم الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، الأطفال المشاركين في معرض بصمات الأطفال الثالث من خلال تسليمهم ميداليات وشهادات تقدير، وشهد فاعليات المعرض مسرح عرائس حيث تفاعل معها الأطفال ولاقت استحسانهم.

وقالت الفنانة التشكيلية هناء جلال، منسقة المعرض، إنه يضم 53 لوحة فنية موزعين ما بين ألوان ورصاص وفحم، بمشاركة 51 طفلا، وتشمل لوحات بوتريه، وأخرى عن الطبيعة، والطيور، وطبيعة صامته.

وأضافت خلال تصريح صحفي لها، أنه يتم تدريب الأطفال على الرسم داخل المرسم الخاص بها، وتعليمهم أنواع الخطوط وتدريبهم على الظل والنور واتجاهاتهم، وتدريبهم على الرسم بالرصاص لاجتياز أساسيات تلك المرحلة وتدريبهم على الرسم بالفحم والرسم بالألوان لاكتساب العديد من الخبرات والمهارات في الرسم.

وأشار منسقة المعرض، إلى أن كل مرحلة يقضي الطفل فيها عاما كاملا حتى يتمكن منها لينقل إلى المرحلة الأخرى، حيث إن المعرض يضم أطفالا من عمر 6 سنوات وحتى 14 سنة.