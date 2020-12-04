صحة كفر الشيخ: نقل 13 مريضا بالعناية المركزة بالعبور إلى مستشفيات أخرى

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ عن نقل 13 حالة بالعناية المركزة بمستشفى العبور للتأمين الصحى، إلى مستشفيات المديرية ومستشفى الجامعة، لإجراء صيانة لشبكة غازات مستشفى العبور، وتم اتخاذ عدة إجراءات استباقية لتلافي وقوع أضرار على مرضى العناية داخل المستشفى.

جاء ذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومستشفى العبور ومستشفى الجامعة وهيئة الإسعاف لنقل واستقبال حالات العناية الفائقة وعددهم 13 حالة، ووجهت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإرسال فريق من الإدارة الهندسية بمديرية الصحة، واستجابة لذلك توجه فريق من مهندسي الإدارة الهندسية للمشاركة في أعمال الصيانة بمستشفى العبور