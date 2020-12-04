 صحة كفر الشيخ: نقل 13 مريضا بالعناية المركزة بالعبور إلى مستشفيات أخرى - بوابة الشروق
الجمعة 4 ديسمبر 2020 2:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

صحة كفر الشيخ: نقل 13 مريضا بالعناية المركزة بالعبور إلى مستشفيات أخرى

محمد نصار
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 2:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 2:17 ص

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ عن نقل 13 حالة بالعناية المركزة بمستشفى العبور للتأمين الصحى، إلى مستشفيات المديرية ومستشفى الجامعة، لإجراء صيانة لشبكة غازات مستشفى العبور، وتم اتخاذ عدة إجراءات استباقية لتلافي وقوع أضرار على مرضى العناية داخل المستشفى.

جاء ذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومستشفى العبور ومستشفى الجامعة وهيئة الإسعاف لنقل واستقبال حالات العناية الفائقة وعددهم 13 حالة، ووجهت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإرسال فريق من الإدارة الهندسية بمديرية الصحة، واستجابة لذلك توجه فريق من مهندسي الإدارة الهندسية للمشاركة في أعمال الصيانة بمستشفى العبور

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك