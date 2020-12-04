استطلاع للرأي: 53% من الروس يعتقدون بخطر نشوب حرب نووية مصدرها أمريكا

أعرب أكثر من نصف المواطنين الروس عن اعتقادهم بوجود تهديد بنزاع عسكري باستخدام الأسلحة النووية في العالم، مشيرين إلى أن هذا التهديد يأتي في المقام الأول من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر استطلاع للرأي، نشرته اليوم الجمعة مؤسسة "الرأي العام الروسي"، أن 53 بالمائة من الروس يرون أن هناك خطرا لنشوب صراع عسكري مع استخدام الأسلحة النووية في العالم، بينما 39 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون عكس ذلك، و8 بالمائة فقط وجدوا صعوبة في الإجابة على السؤال المتعلق بخطر هذا الصراع النووي.

وأشار الاستطلاع إلى أن 37 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يرون أن مثل هذا التهديد يأتي في المقام الأول من الولايات المتحدة، فيما اعتبر 5% أنه يأتي من الصين، وأوضح 3 بالمائة أن التهديد يأتي من كوريا الشمالية أو الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي ككل .

وأكد 76 بالمائة من المشاركين على حاجة روسيا للأسلحة النووية، بينما 17 بالمائة يرون العكس.

يُذكر أن استطلاع الرأي هذا جرى عبر الهاتف في عموم روسيا في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الماضي، وشارك فيه 1000 مواطن روسي تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأكثر.