بنجلاديش تنقل أول مجموعة من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة في خليج البنغال

نقلت الحكومة البنجلاديشية أول مجموعة من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة بهاسان شار في خليج البنغال، حسبما قال مسؤولون اليوم الجمعة، رغم التحفظات الكبيرة التي أعربت عنها منظمات حقوقية دولية.



وقال المسؤول الحكومي المحلي خورشيد علم خان إن السفن البحرية نقلت بعد عصر اليوم 384 رجلا و464 امرأة و810 أطفال إلى بهاشان شار في إطار برنامج نقل لللآجئين.



وأضاف أنه جرى نقل اللاجئين إلى قرى شيدت حديثا بعدما خضعوا لفحوصات صحية مبدئية فور وصولهم.



وقالت وزارة الخارجية البنجلاديشية إن أول مجموعة من اللاجئين نقلت طواعية من المخيمات المكتظة في كوكس بازار التي يقيمون بها.



وجاء في البيان: "أصبحت عملية النقل إلزامية لتخفيف الضغط على المخيمات الشديدة الاكتظاظ في كوكس بازار التي تأوي بشكل مؤقت نحو مليون من الروهينجا فيما يصل عدد المواليد بها الآلاف سنويا". ويشير البيان إلى خطة الحكومة لنقل نحو مئة ألف لاجئ على مراحل إلى جزيرة بهاشان شار.



وتستضيف بنجلاديش حاليا أكثر من 1ر1 مليون من الروهينجا في مخيمات بمنطقة كوكس بازار، فر معظمهم من ميانمار في أواخر آب/أغسطس 2017 عندما شن الجيش ومتعاونون محليون معه هجوما وحشيا استهدفهم.



ولكن الجماعات الحقوقية أعربت عن مخاوفها قائلة إن الجزيرة التي ظهرت قبل عقدين فقط، تتعرض لفيضانات موسمية غزيرة بانتظام وهى عرضة أيضا للأعاصير سنويا.