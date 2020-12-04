ألمانيا ترجئ استقبال لاجئين للعام المقبل

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه جرى إرجاء استقبال بضعة آلاف من اللاجئين، كان من الخطط دخولهم إلى ألمانيا هذا العام، إلى العام المقبل.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الأمر يتعلق بلاجئين معترف بحاجتهم للمساعدة بشكل خاص، والذين سيُجرى استقبالهم مباشرة من أوطانهم عبر ما يسمى بـ"برامج إعادة التوطين".

وتسمح ألمانيا في الأساس بدخول ما يصل إلى 5500 لاجئ من خلال هذه البرامج الإنسانية سنويا. ولكن بسبب جائحة كورونا تمكن 1178 شخصا فقط من أصل 5500 شخص من الحضور إلى ألمانيا بهذه الطريقة، ذلك إلى جانب وافدين متأخرين من حصة العام الماضي، بحسب بيانات الوزارة.

وتم تعليق البرامج بشكل كامل بين مارس وأغسطس. وقالت متحدثة باسم الوزارة: "من المقرر أن تستمر عمليات الدخول الإضافية في يناير 2021 وستستكمل إجراءات الاستقبال بحلول نهاية عام 2021".

وفي برامج إعادة التوطين، تتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عادة اختيار المرشحين للحصول على اللجوء في بلدانهم وإنشاء ملفات عنهم. ويلي ذلك محادثات بين المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، المختص باتخاذ قرارات اللجوء، والسلطات الأمنية مع المرشحين. ونظرا للقيود المفروضة على السفر في أزمة كورونا، فإنه يصعب للغاية حاليا تنفيذ ذلك، بحسب المفوضية.