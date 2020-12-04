كلوب ينتقد رابطة الدوري الإنجليزي لتجاهلها رفاهية اللاعبين

انتقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم المساهمين في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، لتجاهلهم رفاهية اللاعب بعد أن رفضوا التصويت على زيادة عدد التبديلات.

وكان متاحا استخدام خمسة تبديلات بحد أقصى في المباراة الواحدة خلال منافسات الموسم الماضي الذي تم تمديده بسبب الاضطرابات التي تسبب فيها فيروس كورونا، ولكن رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سمح بهذه القاعدة في هذا الموسم، عادت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للنظام التقليدي بالاستعانة بثلاثة تبديلات.

وصوت المساهمون في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ضد استخدام قاعدة التبديلات الخمسة، وفي أحدث الاجتماعات أمس الخميس، لم يتم مناقشة الأمر. وأوضح كلوب :" قلت لكم بشأن الحقائق في اجتماعات المدربين، إذا سمح لنا بالتصويت، سيتم استخدام قاعدة الخمسة تبديلات بأغلبية 15 – 16 صوتا".

وأضاف :" ولكن بما أن هذا لم يحدث، فإن هذه علامة بأن بعض المساهمين في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يرون الأمر بشكل مختلف عن مدربيهم".

وأكد :"هذه ليست علامة جيدة، لأكون صريحا، لأن هذا يظهر أنهم يتجاهلون رفاهية اللاعب".

وعانى ليفربول، حامل لقب الدوري، من خروج 15 لاعبا من الفريق الأول أو إصابتهم خلال الموسم الحالي. كما أن الفريق تأثر بجدول مباريات مزدحم في دوري أبطال أوروبا حيث يخوضون مباراة كل ثلاثة أيام في أوروبا والدوري.

وأكد كلوب أن مثل هذه الأنواع من الجداول المزدحمة بالمباريات قد تتسبب في مشكلة اختيارات لجاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا في يونيو المقبل.

وقال :"ستصبح مشكلة لجاريث ساوثجيت لأن معظم اللاعبين الذين يريد اختيارهم سيكونون قد لعبوا ثلاث مرات في الأسبوع طوال الوقت.

وأكد :"لذلك سيحصل جاريث على ما يمكننا تقديمه وإذا التزمنا بقاعدة التبديلات الثلاثة سيكون أمامه مشكلة.

لذلك فهي مشكلة الاتحاد الإنجليزي على حد فهمي". ويواجه فريق ليفربول ضيفه وولفرهامبتون أمام ألفي مشجع في ملعب أنفيلد يوم الأحد.