السلطات الروسية تقتل رجلا في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أوكرانيا

قتلت سلطات الحدود الروسية رجلا مسلحا في تبادل لإطلاق النار اليوم الجمعة على الحدود مع أوكرانيا، طبقا لما ذكرته هيئة الأمن الوطني الروسية.



وكان الرجل في مجموعة مع شخصين مسلحين آخرين ، كانوا يحاولون دخول الأراضي الروسية بشكل غير قانوني، طبقا لما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان.



وأضاف البيان أن المجموعة فتحت النار على عناصر السلطات الروسية وقتل الرجل "نتيجة لتبادل إطلاق النار".



وأضاف البيان أن الرجلين الآخرين في المجموعة عادا إلى الأراضي الأوكرانية، بدون تحديد مكان وقوع الحادث .



ومازال الوضع على الحدود الروسية الأوكرنية متوترا ، حيث تقاتل جماعات انفصالية موالية لروسيا ضد الجيش الأوكراني منذ أكثر من ست سنوات.



وتقول أوكرانيا إن روسيا متورطة بشكل مباشر في الصراع وتنفي روسيا تلك المزاعم.