مدير الاستخبارات الأمريكية يستبعد أي تأثير خارجي على نتائج الانتخابات

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استبعد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف إمكانية تأثير أي جهة خارجية على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال راتكليف في حديث لقناة "سي بي إس" الأمريكية، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لم نحدد أي شيء من هذا القبيل"، مضيفا أن تحليل المعلومات الاستخباراتية لا يزال مستمرا في الوقت الحالي.

وأشار راتكليف إلى أن منع وقوع أي تزوير لنتائج التصويت هو من مهام وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ومكتب التحقيقت الفدرالي.

وقال: "ليس بوسعي أن أكشف لكم المعلومات المحددة التي أقدمها إلى الرئيس، لكن تزوير التصويت بحد ذاته ليس مسألة تخص الاستخبارات. وهذه قضية أجهزة الأمن الداخلي".

وكانت تقارير الاستخبارات الأمريكية تحذر قبل الانتخابات من خطر "تدخل خارجي" بهدف التأثير على نتائج الانتخابات، وخاصة من قبل الصين وروسيا وإيران.

واتهم راتكليف روسيا وإيران قبل عدة أيام من الانتخابات بأنشطة سيبرانية خبيثة واختراق بيانات شخصية للمواطنين الأمريكيين.