رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر نوفمبر

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في السيري أ، خلال شهر نوفمبر الماضي.

واختارت الرابطة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، كأفضل لاعب في شهر نوفمبر، بعدما قدم أداءً متميزًا خلال المباريات التي شارك فيها في هذا الفترة.

وأضافت الجائزة أن رونالدو سيتسلم الجائزة في الخامس من ديسمبر الجاري، قبل مباراة يوفنتوس وتورينو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي والتي ستقام على ملعب «يوفنتوس».

رونالدو قدم أداءً جيدًا خلال الشهر الماضي بعدما سجل 5 أهداف في 3 مباريات لعبها في الدوري الإيطالي، أمام كل من سبيزا (هدفين)، لاتسيو (هدف)، كالياري (هدفين).

رونالدو ينافس هذا العام أيضا على جائزة هداف الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثاني بثمانية أهداف خلف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم أي سي ميلان الذي سجل 10 أهداف.