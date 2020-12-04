بايدن: عائلتي لن تنخرط في أي أعمال تجارية تثير تضارب في المصالح

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الأول، إن أفراد أسرته لن ينخرطوا في أعمال أو مشاريع تجارية تثير تضاربا في المصالح عندما يتولى الرئاسة.

وأضاف بايدن في حديث مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "لن ينخرط أبني أو عائلتي في أي أعمال تجارية، أو مشروع، من شأنه أن يتسبب في أي تعارض مصالح مع الرئاسة والحكومة".

وكان نجل بايدن قد وضع تحت الأنظار خلال حملة بايدن، بسبب توليه منصب في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية، عندما كان بايدن نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وروج الرئيس الأمريكي المنهية ولايته دونالد ترامب وحلفائه لنظرية مثيرة للجدل، حول انخراط بايدن في إقالة المدعي العام الأوكراني لمساعدة أبنه، واتُهم ترامب في نهاية المطاف بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع نجل بايدن.

من جهته، دافع هانتر بايدن عن عمله في هذه الشركة، ولا يوجد دليل حتى الآن على انخراطه هو أو والده في أي أعمال منافية للقوانين على الرغم من التحقيقات التي قادها الجمهوريون في هذا الصدد. وأعرب هانتر العام الماضي عن أسفه لتعريض والده لهجمات من خصومه السياسيين.

وأثارت المصالح التجارية العائلية لترامب أسئلة حول وجود تعارض مصالح محتمل أثناء وجوده في البيت الأبيض.

يشار إلى أن ترامب لم يقم بسحب استثماراته من إمبراطوريته التجارية، بل سلمها إلى ولديه، إريك ودونالد جونيور ترامب.