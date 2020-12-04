محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف خلال زيارته للمحافظة لافتتاح مسجدين

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء اركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية منذ قليل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك في إطار زيارته لمحافظة أسيوط التي تستغرق يومين لافتاح مسجدين بديروط بحضور العميد اركان حرب ايهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للازمات والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

ويستهل الوزير زيارته للمحافظة بافتتاح مسجد الأمير سنان بقرية ديروط الشريف ويلقي خطبة الجمعة من المسجد والتي يتم نقلها على الهواء مباشرة في التليفزيون المصري يعقبها افتتاح مسجد اليوسفي بمدينة ديروط.

كما يشهد الوزير ندوة بعنوان مقتضيات الولاء والانتماء بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية يحضرها لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة كما يلتقي في اليوم الثاني مع الأئمة والقيادات الكنسية بديوان عام محافظة أسيوط.