ألمانيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بلغ 23 ألفا و449 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الإصابات بذلك على نحو طفيف عن عدد الإصابات التي تم تسجيلها يوم الجمعة الماضي، والتي بلغت 22 ألفا و806 إصابات.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و130 ألفا و238 حالة.

كما سجلت ألمانيا اليوم 432 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، وهو ثالث أعلى مستوى في عدد الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة. وتم تسجيل أعلى مستوى في الوفيات أول أمس الأربعاء بواقع 487 وفاة. وبلغ بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 18 ألفا 34 حالة.

ووفقا لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى الآن نحو 820 ألفا و600 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 94ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 14ر1 مليون حالة، استنادا إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 18 ألفا و97 حالة، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19 " الذي يسببه الفيروس إلى 811 ألفا و91 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 44 أسبوعا على إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.