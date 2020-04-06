ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 6ر1 % خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 1ر14 مليون حالة حتى الساعة السادسة و35 دقيقة صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 3ر1 % خلال الأسبوع الماضي.



وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر4 % في عدد الإصابات عن نفس الوقت أمس ، ليرتفع الإجمالي إلى 4642 حالة.



وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد لحالات الوفاة المؤكدة، في الـ 24 ساعة الأخيرة بلغ 238 حالة وفاة.