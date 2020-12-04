 الرئيس الكوري الجنوبي يجري تعديلا وزاريا يشمل 4 وزراء - بوابة الشروق
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الرئيس الكوري الجنوبي يجري تعديلا وزاريا يشمل 4 وزراء

أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 10:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 10:55 ص

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، تعديلا وزاريا شمل 4 وزراء منهم وزيرة الأراضي والنقل كيم هيون-مي التي قادت سياسات العقارات.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الرئيس مون قام باستبدال وزيرة الأراضي والنقل كيم هيون-مي التي قادت منذ انطلاق إدارته عام 2017 سياسة العقارات، برئيس مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية يون تشانج-هوم.
وتم اختيار العضو البرلماني جون هيه-تشيول عن الحزب الديمقراطي الحاكم ليحل محل وزير الداخلية والأمن الوطني جين يونج.
واختار الرئيس الكوري الجنوبي رئيس معهد "تشجيع" لصناعة الصحة الكوري كوان دوك تشيول وزيرا جديدا لوزارة الصحة ليحل محل وزير الصحة بارك نونج-هو.
وتم اختيار عضو مجلس إدارة صندوق النساء الكوري جونج يونج-أيه وزيرة جديدة لشؤون المرأة والأسر لتحل محل الوزيرة لي جونج-أوك التي تعرضت لانتقادات بتصريحاتها غير اللائقة مؤخرا.


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