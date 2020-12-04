ماكرون: أردوغان يحد من حرية الشعب التركي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحد من حرية شعبه، داعيا الأخير إلى التزام الاحترام.



وتشهد العلاقات التركية الفرنسية تدهورا كبيرًا منذ العام الماضي، في العديد من الملفات الهامة ومنها الملف السوري والليبي بالإضافة إلى السلوك العدائي التركي في شرق المتوسط، والنزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناجورونو قرباخ.



وزاد من حدة التوتر بين فرنسا وتركيا التصريحات الأخيرة لأردوغان والتي شكك فيها في القدرة العقلية للرئيس الفرنسي ماكرون في أعقاب ذبح المدرس الفرنسي صمويل باتي.



تلك التصريحات التي وصفتها باريس بغير المقبولة، ودفعت الخارجية الفرنسية للتصريح بأن تركيا تشن حرب كراهية عليها.



وقال وقتها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن أنقرة تشن حملة تهدف إلى تأجيج الكراهية ضد فرنسا، واصفا السلوك الأوروبي بغير المقبول.