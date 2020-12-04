 8 لوحات مطرزة من قرية الروضة بشمال سيناء تحقق 54 ألف جنيه في مزاد خيري - بوابة الشروق
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8 لوحات مطرزة من قرية الروضة بشمال سيناء تحقق 54 ألف جنيه في مزاد خيري

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 3:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 3:25 ص

حققت ٨ لوحات مشغولة بالتطريز اليدوي من فتيات قرية الروضة مبلغ ٥٤ الف جنية في مزاد خيري في مدينة العريش بشمال سيناء.

و قالت ولاء عابد منسقة المعرض، نظم المزاد من خلال معرض " نحن نستطيع" الذي استضفنا فيه ٢٤ فتاة لعرض منتجاتهن المصنعة يدويا في العريش علي مدار يومين ومنها منتجات التطريز و المأكولات و الملابس و الفنون اليدوية و مستحضرات العناية الطبيعية وحقق نجاحا كبيرا.

و قامت فتاة من قرية الروضة و هي سارة سليمان شميط شقيقة لشهيد من ضحايا أحداث مسجد الروضة، بعرض لوحات مشغولة بالتطريز و تقديرا لذكرى شهداء مسجد الروضة تم تنظيم المزاد الخيرى للوحات، حيث وصلت المزايدات من خلال الحضور و المشاركات في البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي من رجال أعمال بشمال سيناء في تحقيق مبلغ ٥٤ الف جنية ثمنا للوحات، حيث اهدي بعضهم اللوحات لتعليقها في مسجد الروضة و فضل احد المزايدين ان يتم اهداء لوحته الي رئيس الجمهورية، و قامت النائبة البرلمانية عايدة السواركه باهداء لوحتها الي ام شهيد.

وقرر أحد رجال الأعمال من العريش بعمل موقع دائم لعرض المنتجات اليدوية دعما للفتيات المشاركات في المعرض.

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