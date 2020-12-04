 محافظ كفر الشيخ يفتتح 9 مساجد بـ24 مليونا و510 آلاف جنيه - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يفتتح 9 مساجد بـ24 مليونا و510 آلاف جنيه

أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:51 ص

افتتح محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، يرافقه وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد يونس، 9 مساجد بمدن وقرى المحافظة، بتكلفة إجمالية 24 مليونا و510 آلاف جنيه، كما سبق افتتاح 10 مساجد، مؤكداً أن مصر تهتم ببناء وإعمار دور العبادة والمساجد بالعزب والقرى والمدن.

وقال الشيخ يونس، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إنه تم افتتاح، مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد، والرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول، ومسجد المرحوم محمد الدسوقي، بقرية القليني بمركز الحامول، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، ومسجد عبد العال حسن، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم ، ومسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات بالمديرية، كانت تتابع عن الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية بـ4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، بالإضافة للمساجد الجديدة التي تم افتتاحها.
وأشار إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة، المقامة تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، مشيراً إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات سيشهدون افتتاح المساجد كلُ في دائرة إدارته.


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