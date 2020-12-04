بدء إجراءات حظر التجوال في تركيا خلال نهاية الأسبوع بسبب كورونا

يطبق في جميع أنحاء تركيا، حظر للتجوال بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا خلال نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد).



ويستمر هذا الإجراء منذ الخامسة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت وسط أوروبا (التاسعة مساء بالتوقيت المحلي) حتى صباح يوم الاثنين المقبل.



وقال أمر تنفيذي صادر عن وزارة الداخلية التركية، إنه سيسمح للمواطنين بالخروج من أبواب مساكنهم فقط بين العاشرة صباحا والخامسة مساء للتسوق من أقرب متجر.



وجاء في الأمر التنفيذي أنه سيسمح أيضا بخدمات توصيل السلع، حيث يسمح للمطاعم بتوصيل الطلبات إلى المواطنين بين العاشرة صباحا والثامنة مساء، بالتوقيت المحلي.



وينتهي حظر التجوال في الخامسة من صباح الاثنين المقبل بالتوقيت المحلي.



ومن المقرر تطبيق حظر التجوال خلال عطلات نهاية الأسابيع المقبلة أيضا، إلا أن تصدر الحكومة مرسوما آخر، ويستثنى من ذلك السياح على سبيل المثال.



وتطبق قواعد أخرى على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاما أو تزيد عن 65 عاما، حيث لا يسمح لهؤلاء خلال وقت الحظر بالخروج من أبواب بيوتهم.