قراء الشروق يؤيدون فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل العام

أيد قراء جريدة «الشروق» فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام.



وجاءت نتيجة الاستبيان الذي أجراه موقع «الشروق»، لمعرفة آراء القراء عن فرض الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة، والذي استمر لمدة ستة أيام، كالتالي:



٧٦.٦٪ تؤيد

١٦.١٪ تعارض

٧.٣٪ غير مهتم

ويلزم قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة كورونا، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.