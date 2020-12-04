سي إن إن: اختفاء 50 مليار استرلينى بعد طباعتها في بريطانيا

قالت مجموعة من المشرعين في المملكة المتحدة اليوم الجمعة، إن ما يصل إلى 50 مليار جنيه استرليني من النقود تعد مفقودة، وحثت بنك إنجلترا على التحقيق.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت ميج هيلير، رئيسة لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم البريطاني(PAC) ، التي تشرف المالية الحكومية، في بيان: "الأموال مخبأة في مكان ما ولكن بنك إنجلترا لا يعرف أين، ومن أو لأي غرض - ولا يبدو فضوليًا للغاية".

وأضافت: "يجب أن تكون أكثر قلقاً بشأن مكان وجود الـ 50 مليار جنيه إسترليني المفقودة".

من جانبه، قال متحدث باسم بنك إنجلترا في بيان: "لا يتعين على أفراد الجمهور أن يشرحوا للبنك سبب رغبتهم في الاحتفاظ بالأوراق النقدية. وهذا يعني أن الأوراق النقدية ليست مفقودة"، مضيفًا أن البنك المركزي سيواصل تلبية الطلب العام على الأوراق النقدية.

وعلى الرغم من زيادة استخدام المدفوعات الرقمية، فقد ارتفع الطلب على النقد في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن بنك التسويات الدولية لعام 2018.

وقالت سارة جون، كبيرة أمين الصندوق في بنك إنجلترا، في شهادتها أمام لجنة الحسابات العامة في أكتوبر: "إننا نشهد زيادة في استخدام النقد كمخزن ذي قيمة ، بدلاً من استخدامه لأغراض المعاملات".

وبينما كان هناك انخفاضا حادا في الطلب على الأوراق النقدية والعملات المعدنية خلال ذروة عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا هذا العام، فقد تعافى منذ ذلك الحين، حيث قام الناس بتخزين المزيد من النقود في المنزل نتيجة للوباء.

وصل عدد الأوراق النقدية المتداولة في بريطانيا إلى مستوى قياسي بلغ 4.4 مليار في يوليو ، بقيمة إجمالية 76.5 مليار جنيه إسترليني وفقًا لتقرير سبتمبر الصادر عن مكتب التدقيق الوطني (NAO) ، الذي يراقب الإنفاق الحكومي. هذا بالمقارنة مع 1.5 مليار ورقة نقدية بقيمة حوالي 24 مليار جنيه استرليني (32.3 مليار دولار) في عام 2000.