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ميلان يقتنص صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا وإنتر يقفز للوصافة

د ب أ
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 11:19 م

تصدر نادي ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت بفضل فوزه على ضيفه ساليرنيتانا 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه إنتر ميلان حامل اللقب ، مؤقتا للمركز الثاني بفوزه على مضيفه روما 3 /صفر.

وعلى ملعب سان سيرو، حسم ميلان الفوز منذ الشوط الأول حيث تقدم الإيفواري فرانك كيسي بهدف في الدقيقة الخامسة ثم أضاف البلجيكي اليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني في الدقيقة 18.

الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني وظل ساليرنيتانا في المركز الأخير بثمان نقاط.

وحقق ميلان فوزه الثاني عشر هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين.

وعلى ملعب الأولمبيكو حسم إنتر ميلان فوزه على روما منذ الشوط الأول الذي سجل خلاله أهدافه الثلاثة.

وافتتح التركي هاكن تشالهان اوغلو أهداف إنتر ميلان في الدقيقة 15 ثم أضاف البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 24 وتكفل الهولندي دينزل دومفريس بالهدف الثالث في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 37 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد روما عند 25 نقطة في المركز الخامس.


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