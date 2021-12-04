 إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية في سمالوط بالمنيا - بوابة الشروق
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إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية في سمالوط بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 9:14 م

كلف المهندس أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا، نائبه عماد محمود، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة ٤ حالات تعدٍ بالبناء على أراض زراعية، وتمت إزالة حالة بناء بدون ترخيص في حي جنوب المدينة بمساحة قيراطين، وإزالة سور بمساحة ٢٥ مترًا بقرية منقطين.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية بقرية قلوصنا بحضور حلمي فاروق نائب رئيس المدينة، من إزالة حالة بناء على أرض زراعية بقرية قلوصنا، كما أزالت الوحدة المحلية لقرية شوشة حالة بناء سور على أرض زراعية بمساحة ٢٥ مترًا، وتم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه، أعلن أحمد راشد مهدي أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيها، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، والأراضي الزراعية، بجميع القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.


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