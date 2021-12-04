السيطرة على حريق في مصنع مراتب بكفر الشيخ

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التهمت النيران محتويات منزل ومصنع مراتب بقرية 44 الجدية التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة العمليات والإسعاف والحماية المدنية والمطافي بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بنشوب حريق بمنزل إبراهيم محمد الجرواني بقرية 44 الجدية، وهرعت السيارات لموقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، لمنع امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين أن المنزل مكون من طابق أرضي به مصنع لإنتاج وتصنيع المراتب، والطابق العلوي عبارة عن وحدة سكنية، وأن الحريق التهم محتويات المنزل والمصنع ولم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة الحامول، وأخطرت النيابة للتحقيق، ولم يتبين حتى الآن سبب الحريق.