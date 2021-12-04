أعلنت أستراليا، اليوم السبت، أنّ متحور كورونا الجديد "أوميكرون" بدأ ينتشر في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السلطات الأسترالية قولها إنَّ الإصابات بمتحور أوميكرون في مدينة سيدني ارتفعت إلى 13 حالة، في حين رصدت ولاية كوينزلاند حالة يشتبه بأنها بالمتحور الجديد.

وتلتزم السلطات الاسترالية بخطة إعادة فتح الاقتصاد على أمل أن يكون المتحور الجديد أقل وطأة من السلالات السابقة لكن بعض حكومات الولايات والمناطق اتخذت إجراءات لتشديد الرقابة على حدودها المحلية.

في سياق متصل، دعت منظمة الصحة العالمية، لتفادي الذعر بعد ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وقالت إنّه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت اللقاحات بحاجة لتعديلها.

وظهر "أوميكرون" في آسيا وإفريقيا والأمريكتين والشرق الأوسط وأوروبا ووصل إلى 7 من 9 مقاطعات في جنوب إفريقيا، التي اكتُشف فيها للمرة الأولى، فيما شددت حكومات كثيرة قيود السفر لإبعاد خطره.