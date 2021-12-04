محافظ مطروح: إعادة تشغيل الخدمة البريدية بمنفذ السلوم البري

بحث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددًا من الموضوعات الخاصة بتيسير الخدمة البريدية، بحضور الدكتور جورج ميشيل مدير عام منطقة البريد.

وجرى مناقشة مد فترة العمل بمكتب بريد السلوم الى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً، ودراسة وضع حلول لتقديم الخدمة البريدية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية؛ للتيسير على المسافرين عبر منفذ السلوم الى دولة ليبيا الشقيقة خاصة للحصول على شهادات المخالفات الخاصة بالسيارات، والتنسيق مع هيئة الموانى لإعادة تشغيل الخدمة البريدية بمنفذ السلوم.

ووجه محافظ مطروح بالتيسير في الإجراءات خاصة للمرضى وسيارات الإسعاف عبر المنفذ، مع التعريف بالخدمات والمكاتب البريدية المتواجدة على طول الطريق الساحلي "الإسكندرية- مطروح" السلوم لخدمة المسافرين وتخفيف الضغط على مكتب بريد السلوم خاصة قبل انتهاء فترة العمل الرسمية.

وأوضح مدير عام منطقة بريد مطروح أنه جاري تطوير ورفع كفاءة عدد من المكاتب البريدية على مستوى المحافظة؛ لتيسير الخدمات البريدية للمواطنين خاصة مع ارتباط الخدمة البريدية بعدد من الخدمات المالية والخدمية الأخرى للمواطنين.