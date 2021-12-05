 الريال الإيراني يسجل انخفاضا قياسيا وسط فشل المفاوضات النووية - بوابة الشروق
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الريال الإيراني يسجل انخفاضا قياسيا وسط فشل المفاوضات النووية

ريالات إيرانية في مدينة النجف العراقية - صورة من أرشيف رويترز.
ريالات إيرانية في مدينة النجف العراقية - صورة من أرشيف رويترز.
د ب أ
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 11:52 م

هبط الريال الإيراني لأدنى مستوياته بعدما باءت جهود إحياء الاتفاق النووي بالفشل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 300 ألف ريال إيراني في السوق المفتوحة اليوم، وفقا لمركزين محليين لصرف العملات وتقارير إعلامية. وتم تسجيل هذا المستوى لآخر مرة في أكتوبر 2020، عندما هبط سعر الريال لأدنى مستوى أمام الدولار.

وقال أربعة متداولين في مركز صرف العملات بوسط طهران عبر الهاتف إنهم لم يبيعوا دولارات اليوم، مشيرين إلى تقلب السوق.

وأخفقت جهود بين طهران وقوى دولية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا في إحراز تقدم. ومن المقرر أن تبدأ الجولة القادمة من المحادثات الأسبوع المقبل.

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