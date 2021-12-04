 انطلاق أعمال قمة القيادات التطوعية العالمية في أبوظبي بمشاركة 50 دولة - بوابة الشروق
السبت 4 ديسمبر 2021 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

انطلاق أعمال قمة القيادات التطوعية العالمية في أبوظبي بمشاركة 50 دولة

أبوظبي - أ ش أ
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 10:19 ص | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 10:19 ص

انطلقت أعمال قمة القيادات التطوعية العالمية التي تقام في العاصمة الإماراتية، أبوظبي،، اليوم السبت، تحت عنوان "دور ريادة العمل التطوعي: التعامل مع جائحة كورونا وبناء خطة تعافي مستدامة"، وتستضيفها مؤسسة الإمارات والرابطة الدولية للجهود التطوعية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن القمة تشكل منصة رائدة لصناع القرار وممثلي المنظمات الوطنية للعمل التطوعي القادمين من أكثر من 50 دولة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية للعمل التطوعي.

وتستقطب القمة نخبة رائدة من المتحدثين الدوليين الذين سيعملون على مشاركة آرائهم وتطلعاتهم حول الابتكار والاستجابة لجائحة كوفيد-19 المستجد، وخلق بيئة تمكينية للتطوع وغيرها من الموضوعات والجلسات الحوارية والنقاشات والاجتماعات الجانبية.

وتعد "قمة القيادات التطوعية العالمية" حجر الأساس للنقاشات حول مستقبل العمل التطوعي، التي ستتوج بتنظيم "المؤتمر العالمي للتطوع" الذي سيقام تحت رعاية الرابطة الدولية للعمل التطوعي وتستضيفه مؤسسة الإمارات عام 2022 في أبوظبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك