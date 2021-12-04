انطلاق أعمال قمة القيادات التطوعية العالمية في أبوظبي بمشاركة 50 دولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت أعمال قمة القيادات التطوعية العالمية التي تقام في العاصمة الإماراتية، أبوظبي،، اليوم السبت، تحت عنوان "دور ريادة العمل التطوعي: التعامل مع جائحة كورونا وبناء خطة تعافي مستدامة"، وتستضيفها مؤسسة الإمارات والرابطة الدولية للجهود التطوعية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن القمة تشكل منصة رائدة لصناع القرار وممثلي المنظمات الوطنية للعمل التطوعي القادمين من أكثر من 50 دولة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية للعمل التطوعي.

وتستقطب القمة نخبة رائدة من المتحدثين الدوليين الذين سيعملون على مشاركة آرائهم وتطلعاتهم حول الابتكار والاستجابة لجائحة كوفيد-19 المستجد، وخلق بيئة تمكينية للتطوع وغيرها من الموضوعات والجلسات الحوارية والنقاشات والاجتماعات الجانبية.

وتعد "قمة القيادات التطوعية العالمية" حجر الأساس للنقاشات حول مستقبل العمل التطوعي، التي ستتوج بتنظيم "المؤتمر العالمي للتطوع" الذي سيقام تحت رعاية الرابطة الدولية للعمل التطوعي وتستضيفه مؤسسة الإمارات عام 2022 في أبوظبي.