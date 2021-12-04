ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون في فرنسا إلى 12 حالة

ارتفع عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" في فرنسا إلى 12 حالة، حسب أحدث تقرير نشرته السلطات الصحية مساء أمس الجمعة.

و أفادت وكالة الصحة العامة المكلفة خصوصا بمراقبة تطور الجائحة، على موقعها الإلكتروني بأنه " تم الإبلاغ عن ثلاث إصابات مؤكدة جديدة بأوميكرون في فرنسا". بذلك يرتفع إلى 12 عدد المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمتحور الجديد في البلاد. وأشارت السلطات الصحية إلى أن "المرضى عزلوا أنفسهم في منازلهم وتم تنفيذ التدابير الخاصة بتحديد الأشخاص المخالطين لهم"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء جان كاستكس أعلن أمس الأول عن أن "الموجة الخامسة من الجائحة قوية"، مشددا على أن "الوضع مقلق". وقال إن مجلس الدفاع الصحي سينعقد الإثنين للبحث في "ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية".

وتوفي زهاء 120 ألف شخص بسبب كوفيد-19 في فرنسا منذ بداية الجائحة. وتم تطعيم نحو 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، وهو أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الأوروبي، كشف إحصاء أجرته رويترز بأن أوروبا قد تخطت الجمعة 75 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، فيما تنتشر السلالة الجديدة بالقارة في الوقت الذي تئن فيه المستشفيات في بعض الدول تحت وطأة القفزة الحالية.

وسجلت أكثر من 15 دولة في أوروبا إصابات مؤكدة بالسلالة الجديدة التي هزت الأسواق المالية. وقالت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي، أمس الاول، إن من الممكن أن يكون "أوميكرون" السبب في نصف الإصابات في أوروبا في غضون شهور قلائل.

و"أوميكرون" نسخة متحورة من فيروس كورونا أبلغ عنها للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ثم تبين لاحقا أنها ظهرت بداية في هولندا، وهي الآن منتشرة في أكثر من عشرين بلدا.