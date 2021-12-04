 مدرب السنغال يهاجم كلوب: أنت بمكانك بسبب اللاعبين الأفارقة في ليفربول - بوابة الشروق
السبت 4 ديسمبر 2021 12:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

مدرب السنغال يهاجم كلوب: أنت بمكانك بسبب اللاعبين الأفارقة في ليفربول

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 12:27 ص | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 12:27 ص

هاجم أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، يورجن كلوب مدرب ليفربول، بسبب تصريحات الأخير عن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان كلوب في مؤتمر صحفي قبل أيام قد فوز ليفربول 4-صفر على آرسنال في الدوري الممتاز:"سمعت أنه لا توجد فترات توقف دولية حتى مارس، هناك بطولة صغيرة في أفريقيا في يناير، وأريد القول إن المباريات مستمرة في آسيا وكذلك أمريكا الجنوبية، وهذا أمر رائع".

وعاد كلوب مرة مرة أخرى واعتذر عن تلك التصريحات وقال إنه قصد إن البطولة مدتها صغيرة وأنه لا يقصد أن يقلل من حجم البطولة.

وقال سيسيه في تصريحات صحفية مساء الجمعة:"كلوب في مكانه الحالي بسبب اللاعبين الأفارقة المتواجدين في ليفربول".

وأضاف:"ماني وصلاح وماتيب أنقذوه دائمًا.. بدون اللاعبين الأفارقة كان سيخسر كل نهائي يلعبه".

وأتم:"رغم كل ذلك أحترم كلوب الذي يقلل من الأحداث الكروية الإفريقية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك