مدرب السنغال يهاجم كلوب: أنت بمكانك بسبب اللاعبين الأفارقة في ليفربول

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هاجم أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، يورجن كلوب مدرب ليفربول، بسبب تصريحات الأخير عن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان كلوب في مؤتمر صحفي قبل أيام قد فوز ليفربول 4-صفر على آرسنال في الدوري الممتاز:"سمعت أنه لا توجد فترات توقف دولية حتى مارس، هناك بطولة صغيرة في أفريقيا في يناير، وأريد القول إن المباريات مستمرة في آسيا وكذلك أمريكا الجنوبية، وهذا أمر رائع".

وعاد كلوب مرة مرة أخرى واعتذر عن تلك التصريحات وقال إنه قصد إن البطولة مدتها صغيرة وأنه لا يقصد أن يقلل من حجم البطولة.

وقال سيسيه في تصريحات صحفية مساء الجمعة:"كلوب في مكانه الحالي بسبب اللاعبين الأفارقة المتواجدين في ليفربول".

وأضاف:"ماني وصلاح وماتيب أنقذوه دائمًا.. بدون اللاعبين الأفارقة كان سيخسر كل نهائي يلعبه".

وأتم:"رغم كل ذلك أحترم كلوب الذي يقلل من الأحداث الكروية الإفريقية".