أعلنت السلطات الصحية التشيلية، اليوم، أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد (أوميكرون) في منطقة فالبارايسو.

وذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية، أن الحالة هو شخص مقيم في البلاد، قادم من غانا، وصل إلى الأراضي التشيلية في 25 نوفمبر الماضي.

وأضافت السلطات أنه وفقا لخطة حماية الحدود، فقد دخل المسافر ومعه نتيجة اختبار (بي سي أر) سلبية، ولكن تم أخذ عينة في المطار وكانت إيجابية، مشيرة إلى أن عملية التسلسل الجينومي، التي أجريت في معهد الصحة العامة، حددت أنها حالة (أوميكرون).

وأشارت إلى أن المصاب بصحة جيدة ومعزول في مسكن صحي، فيما يخضع الركاب الذين جاءوا على متن الطائرة للمراقبة الوبائية.

ومنذ اكتشاف الحالة الأولى بكورنا في تشيلي في مارس 2020، توفي ما مجموعه 38 ألفا و465 شخصًا بسبب المرض، وأصيب أكثر من مليون و770 ألفا.