«اعتماد القابضة» الإماراتية مقاولا رئيسيا لمشروع تطوير عواصم المحافظات لبناء 500 ألف وحدة سكنية

توصلت شركة اعتماد القابضة الإماراتية إلى اتفاق مع احدى الجهات الحكومية للمشاركة كمقاول رئيسى فى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبناء 500 ألف وحدة سكنية.

وقالت مصادر لـ «مال واعمال ــ الشروق» ان الشركة اجتمعت مع مسئولين حكوميين لتطوير مشروع عمرانى متكامل فى مدنيتى الاسماعلية والقليوبية ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذى يهدف إلى توفير سكن لكل مواطن فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بمدينة الاسماعيلية بما يقارب من 4 مليارات جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

ويشارك فى المشروع تحالف عدة شركات ومكاتب استشارية هى شركة امارتس للحلول الذكية المملوكة لشركة اعتماد القابضة الإماراتية، شركة كونسبت انترناشيونال استشارى الدراسات المالية والاقتصادية، وشركة هيل انترناشيونال استشارى هندسى، والحاذق للانشاءات والشركة المتحدة لتنفيذ اعمال المقاولات للمشروع.

ووفقا للمخطط العام للمشروع بمدينة الاسماعيلية الذى يقام على مساحة 327.8 ألف متر مربع وسيتم إنشاء 3300 وحدة سكنية عبارة عن 79 عمارة بمساحات متنوعة ما بين 130 إلى 70 مترا مربعا، بالاضافة إلى 240 وحدة خدمية بإجمالى تكلفة استثمارية تقارب 4 مليارات جنيه للشق السكنى ونحو 300 مليون جنيه للمشروعات الخدمية.

وقالت المصادر إن المدى الزمنى لتنفيذ المشروع حوالى 24 شهرا لإقامة مجتمع عمرانى متكامل ما بين مشروعات بنية تحتية ووحدات سكنية وخدمية بواقع 35% سكنيا، 35% تجاريا 25% طرقا، ويقع المشروع فى مدخل مدينة الاسماعيلية ويربط بين طريقى مصر الاسماعيلية الصحراوى، وطريق الاسماعيلية ــ بورسعيد.

كانت «مال واعمال ــ الشروق» انفردت فى عددها السابق عن تعاقد وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية مع شركة «اعتماد القابضة» الإماراتية للمشاركة فى تدشين مدينة ابوقير الجديدة بالاسكندرية باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه

وتعد «اعتماد القابضة» إحدى الشركات التابعة لجهاز ابوظبى للاستثمار والمتخصصة فى الصناعات الدفاعية والامنية والحلول التكنولوجية المتنوعة من خلال عدة شركات تابعة.