سُميت فاليري بيكريس المنتمية إلى الجناح الليبرالي، مرشحة لحزب "الجمهوريين" اليميني الفرنسي للانتخابات الرئاسية المقررة في 2022، متقدمة في شكل واضح على النائب إيريك سيوتي المعروف بانتمائه إلى أقصى اليمين.

وذكرت قناة (فرانس 24) أن بيكريس صاحبة النهج الليبرالي والخط المتشدد في القضايا المتصلة بالهجرة فازت بـ60,95 في المئة من الأصوات مقابل 39,05 في المئة لسيوتي والذي أظهر تقاربا مع اليمين المتطرف، وذلك في ختام مؤتمر شارك فيه المنتمون إلى الحزب عبر الإنترنت.

ولا يزال حزب "الجمهوريين" الذي ورث الحركة الديجولية التي ظلت لنحو ستين عاما الحزب الرئيسي في الحكومات، يستذكر صدمة خروجه من الدورة الأولى في انتخابات 2017 الرئاسية، في سابقة في حقبة الجمهورية الخامسة.

وجاء ذلك بعد خمسة أعوام من إخفاق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في ضمان إعادة انتخابه اثر خسارته في الدورة الثانية العام 2012 أمام الاشتراكي فرنسوا هولاند.

وقبل أربعة اشهر من الدورة الانتخابية الأولى، يحتل الجمهوريون وفق استطلاعات الرأي المركز الثالث خلفا للرئيس إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، المتنافسَين في اقتراع 2017.