مدرب السودان: لا نستحق الخسارة الثقيلة أمام مصر

وصف الفرنسي هوبير فيلود مدرب منتخب السودان خسارة فريقه أمام مصر بخماسية نظيفة اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب بغير المستحق على الإطلاق .

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الخاص الذي عقد عقب المباراة إنه لا يلقي باللوم على أحد بسبب هذه الخسارة الثقيلة، مشيرا إلى أن الفريق كان يسعى لتقديم أفضل مستوى ويحقق نتائج إيجابية خلال البطولة لكن جاءت الخسارة الأولى ثم الثانية لتنهي مشوار الفريق.

وكشف أنه أجرى فحصين للكشف عن فيروس كورونا، الأول صباح اليوم وجاءت النتيجة إيجابية لكنه كان متأكدا من سلامته، ثم أجرى مساء فحصا آخر وجاءت نتيجته سلبية، وأكد أن هذا الأمر أثر على إمكانية حديثه مع اللاعبين قبل المباراة لمنع الاختلاط، مشيرا إلى أنه وصل متأخرا، وقبل بداية المباراة بـ30 دقيقة فقط.

وقال المدرب الفرنسي :"كان اللاعبون شجعانا وبذلوا كل الجهود الضرورية، وقاتلوا على كل كرة أمام المنتخب المصري القوي ..وحاولنا التركيز على الجانب الذهني قبل المواجهة لتقديم أفضل مالدينا".