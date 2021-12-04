داخلية غزة تمنع السفر عبر معبر رفح لغير متلقي لقاح كورونا

منعت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية في قطاع غزة، منع التسجيل للسفر عبر معبر رفح لغير متلقي اللقاح المضاد لكورونا.

وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، وحرصًا على توسيع رقعة مُتلقي اللقاح لتحقيق المناعة والوقاية من الفيروس، فقد تقرر ربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري بتلقي اللقاح".

وأضافت: "لن يتمكن أي مواطن من التسجيل سواء إلكترونيًا أم من خلال مكتب التسجيل إلا بعد حصوله على التطعيم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق السابع من ديسمبر 2021".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في القطاع تسجيل تسع حالات وفاة و1018 حالة إصابة جديدة في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية؛ فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم 3563 شخصا.

ويعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف سيئة، حيث ما زالت إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فرضت حركة حماس سيطرتها على القطاع منذ عام 2007 وإلى الآن.