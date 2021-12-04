رئيس نقابة الكيماويات: التنسيق مع تونس لوضع خطة نحو تأسيس مركز تدريب مهني

أكد الكيميائي عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، رئيس النقابة العامة للكيماويات، التنسيق المستمر مع قيادات الاتحاد التونسي للشغل، بقيادة الأمين العام نور الدين الطبوبي، ومحمد البرني الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والكيماويات في تونس.



وأشار حمدي، خلال لقاء مع قيادات "عمال تونس"، إلى تطلعه إلى تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات المشتركة مع الجانب التونسي فيما يخص الشركات ذات النشاط الواحد، وذلك لحماية حقوق العمال المشروعة، ووضع خطة نحو تأسيس مركز تدريب مهني نقابي تحت لواء "الاتحاد العربي للبتروكيماويات" لتوعية "العمال العرب" بالواجبات والحقوق.



ولفت إلى تطلعه للإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي يضع خارطة طريق لتكامل اقتصادي، تماشيا مع الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تسلمه رئاسة دول "الكوميسا".



وأكد المجتمعون على دور النقابي في خدمة الوطن، والسعي نحو الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، على اعتبار أن توفير بيئة العمل الآمنة للعمال، الطريق الأول والمستقيم نحو زيادة الإنتاج، والسلام الاجتماعي.



وأشار حمدي، إلى تقدير مصر قيادة وشعباً وعمالاً لشعب وعمال تونس الذين وقفوا في مقدمة الصفوف في مواجهة الجماعات المتطرفة التي حاولت طمث الهوية القومية، مثلما حاولت نفس "الجماعة" خطف مصر إلى الهاوية، مشيدا بدور أحرار تونس الذين قاوموا التطرف والإرهاب، الذي حاول التمكن من الدولة التونسية، واستغلال أراضيها كقواعد لدعم الإرهاب والإرهابيين في بلدان مجاورة، مثمناً أيضا دور الحركة النقابية التونسية بقيادة الاتحاد التونسي للشغل في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وعلى رأسها تحدي "كورونا".



ونقل حمدي كرئيس للنقابة العامة للكيماويات ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للجانب التونسي، مناخ الاستثمار المستقر في مصر، خاصة في ظل برامج الحماية الاجتماعية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الملايين من العمال من كل التحديات، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.